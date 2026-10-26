GrafTech International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GrafTech International hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

GrafTech International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.100 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.67 Prozent auf 140.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch