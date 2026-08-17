Graf Global A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Graf Global A lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch