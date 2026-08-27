Gradus AD Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gradus AD Registered lud am 24.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gradus AD Registered 0.010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.6 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch