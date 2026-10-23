Grace Fabric Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grace Fabric Technology A lud am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 CNY erwirtschaftet worden.

Grace Fabric Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 926.9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 206.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 302.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch