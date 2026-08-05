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05.08.2026 06:37:00
Grab stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Grab hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 USD je Aktie generiert.
Grab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 819.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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