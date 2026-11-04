Grab informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grab gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Grab ebenfalls ein EPS von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Grab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.11 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 873.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch