Grâce à son excellente performance, Risen Energy remporte 3 prix de l'industrie

NINGBO, Chine, 8 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le 3e séminaire sur les tendances émergentes et la fiabilité de la technologie en matière de modules PV s'est récemment tenu à Pékin. L'événement, co-organisé par le Laboratoire national des matériaux et technologies photovoltaïques et Mole PV, a réuni des experts de l'industrie et les dirigeants d'entreprises spécialisées dans les technologies photovoltaïques (PV) pour discuter des tendances émergentes en matière de technologies PV en vue de devenir les acteurs principaux de la réalisation du double objectif consistant à franchir le pic d'émissions de dioxyde de carbone et à atteindre la carboneutralité.

Risen Energy Co., Ltd (« Risen Energy »), l'un des leaders de l'industrie, a été invité à participer au séminaire et a remporté trois prix lors de l'événement. Le prix Outstanding CTO a été remis à Liu Yafeng, directeur principal en recherche et développe (R&D) chez Risen Energy. Leur détermination à demeurer à l'avant-garde des tendances de l'industrie a permis à Liu Yafeng et à l'équipe de R&D de Risen Energy d'être nommés dans la catégorie des modules PV à grandes tranches de silicium de 210 mm à hétérojonction. Malgré plusieurs défis techniques, l'équipe a mis au point la gamme de modules Titan ainsi que les modules de cellules à hétérojonction à haut rendement, qui font référence dans l'industrie pour les modules de 5e et 6e générations. À l'avenir, la combinaison de la gamme Titan et des modules à hétérojonction devrait permettre à l'industrie de passer à la 7e génération de modules PV.

Les modules phares de la gamme Titan de Risen Energy, dotés de tranches de 210 mm, réduisent davantage le coût des autres composants du système tout en augmentant la puissance des modules d'environ 2 à 3 % grâce à la technologie des barres omnibus multiples (MBB) de pointe. De plus, avec la technologie de découpe non destructive à basse température, les modules réduisent efficacement le risque de fissures cachées tout en conservant un niveau de stabilité plus élevé, répondant aux besoins d'applications multiples. Grâce à son excellent rendement et sa qualité supérieure, la gamme Titan a acquis une bonne réputation auprès des clients et a reçu la reconnaissance du marché dès son lancement. Pour les mêmes raisons, la gamme a remporté le prix Golden Module de 2021. Risen Energy a également remporté le prix Technology Innovation Enterprise pour les avantages qu'offre l'application de la technologie des modules et la mise à niveau des produits.

