GPT Infraprojects stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GPT Infraprojects präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.72 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GPT Infraprojects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.91 Milliarden INR im Vergleich zu 2.79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch