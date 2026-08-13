GPO Plus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GPO Plus hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GPO Plus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.030 USD. Im Vorjahr waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5.51 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.74 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch