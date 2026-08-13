|
13.08.2026 06:37:00
GPO Plus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
GPO Plus hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GPO Plus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.030 USD. Im Vorjahr waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5.51 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.74 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.