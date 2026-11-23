GPM Vindexus hat am 20.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.35 PLN. Im letzten Jahr hatte GPM Vindexus einen Gewinn von 0.660 PLN je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GPM Vindexus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 19.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch