GP-Act III Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GP-Act III Acquisition A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch