GP-Act III Acquisition A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GP-Act III Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch