Gouverneur Bancorp Inc. Reveals Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Gouverneur Bancorp Inc. (GOVB.OB) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $0.29 million, or $0.28 per share. This compares with $0.16 million, or $0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $2.18 million from $2.01 million last year.
Gouverneur Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.29 Mln. vs. $0.16 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.15 last year. -Revenue: $2.18 Mln vs. $2.01 Mln last year.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
