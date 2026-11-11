Gourmet Master: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gourmet Master hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.11 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -6.060 TWD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gourmet Master in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.22 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 4.32 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch