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21.08.2026 06:37:00
Gourmet Master informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gourmet Master hat am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 1.88 TWD gegenüber 0.650 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Gourmet Master im vergangenen Quartal 4.23 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gourmet Master 4.62 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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