Gourmet Kineya hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gourmet Kineya hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gourmet Kineya vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5.89 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7.74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gourmet Kineya hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch