Gourmet Kineya gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gourmet Kineya hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14.31 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6.190 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch