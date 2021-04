Gotion High-Tech veröffentlicht Jahresergebnisse 2020

Die hervorragenden Ergebnisse sind auf die kontinuierliche Produktinnovation des Unternehmens zurückzuführen

HEFEI, China, 23. April 2021 /PRNewswire/ -- Gotion High-Tech Co., Ltd. (Shenzhen: 002074), ein führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie, hat am 21. April seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2020 und das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Jahresumsatz von 6,724 Milliarden Yuan (ca. 1,04 Milliarden USD), was einer Zunahme von 35,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der auf die Muttergesellschaft entfallende jährliche Nettogewinn erreichte 150 Millionen RMB (ca. 23,1 Millionen USD), ein Anstieg von 192,02 % im Jahresvergleich, der grösste Anstieg seit der Börsennotierung des Unternehmens. Der Umsatz ausserhalb des chinesischen Heimatmarktes lag über 159 Millionen Yuan (ca. 24,5 Millionen USD), ein Anstieg um 616,42 % gegenüber dem Vorjahr. 2021 stiegen die Zahlen von Gotion weiter. Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal auf 1,292 Milliarden Yuan (ca. 199 Millionen USD), ein Plus von 77,09 %, was einem Nettogewinn von 47,918 Millionen Yuan (ca. 7,38 Millionen USD) entspricht. Das stellt einen Anstieg von 42,49 % dar.

Die Produktinnovationen in Kombination mit der Optimierung des Kundenmixes erwiesen sich als Haupttreiber für die Leistungssteigerung. 2020 führte Gotion mehrere neue Technologien nacheinander ein, darunter Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren mit einer Einzelzellen-Energiedichte von 210 Wh/kg sowie die JTM-Technologie, mit der eine Systemenergiedichte erreicht werden kann, die den 200,22 Wh/kg ternärer Batterien entspricht, gemäss der Beschreibung im diesjährigen MIIT-Katalog, dem Referenzdokument der Branche für den Status des chinesischen High-Tech-Sektors. Laut dem Katalog liefert die Technologie die höchste Systemenergiedichte unter ähnlichen in China hergestellten Systemen.

Für das Jahr 2021 plant Gotion High-Tech, seine Marktdurchdringung auf dem Pkw-Markt weiter auszubauen, engere Beziehungen zu einheimischen Erstausrüster-Giganten wie Guangzhou Auto, Xiaopeng, WM Motor und NIO aufzubauen und gleichzeitig weiter in Länder und Regionen ausserhalb des Heimatmarktes zu expandieren, seinen bereits starken Marktanteil in den Niederlanden, Indien und den USA zu festigen und weitere strategische Kooperationen mit namhaften Autoherstellern zu vereinbaren. Mit Blick auf seine wichtigste Zusammenarbeit, die Partnerschaft mit VW, hat Gotion Hi-Tech angekündigt, mit dem Autobauer zusammenzuarbeiten, um das MEB-Modul (VW Modular Electric Drive Matrix) bald in Serie zu fertigen und dann, sobald dies geschafft ist, die MEB-Plattform zu nutzen, um die Produktion und Vermarktung ternärer Produkte einschliesslich der Expansion in internationale Märkte schnell voranzutreiben.

Informationen zu Gotion High-Tech

Die seit Mai 2015 an der Shenzhen Stock Exchange notierte Gotion Hi-Tech Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Strombatterien, Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte sowie andere Stromversorgungslösungen für Fahrzeuge. Das Unternehmen betreibt mehrere Fertigungsanlagen in Hefei, Jingkai, Liuzhou, Lujiang, Nanjing, Nantong, Qingdao und Tangshan sowie weiteren Standorten in ganz China. Das Unternehmen hat kürzlich neue Produktionsstätten und Forschungs- und Entwicklungszentren in Hefei, Shanghai, im Silicon Valley (USA), in Cleveland (USA), Tsukuba (Japan) und Singapur eröffnet.

Das Unternehmen ist eines der ersten in China, das unabhängige Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Lithiumeisenphosphat-Materialien und -Zellen, ternären Materialien und Zellen, Power-Akkus, Batteriemanagementsystemen und Energiespeicher-Akkus liegt. Unsere Produkte werden sowohl in Hybrid- als auch in reinen Personen-, Nutz- und Spezialfahrzeugen eingesetzt. Darüber hinaus bieten wir Systemlösungen für Energiespeicherkraftwerke und Kommunikationsbasisstationen an.