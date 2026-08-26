Gotion High-tech A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gotion High-tech A hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.43 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.36 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch