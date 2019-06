Gosuncn Group et Horizon Robotics mènent une collaboration stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour étudier conjointement l'évolution future de la conduite automatique

SHANGHAI, 29 juin 2019 /PRNewswire/ -- Pendant le salon MWC Shanghai 2019, Gosuncn Technology Group Co., Ltd., grand fournisseur de solutions de communication intelligente pour les voitures connectées, a annoncé une collaboration stratégique avec Beijing Horizon Robotics Technology Co., Ltd., fournisseur de premier plan de solutions d'IA. Les deux parties se sont mutuellement reconnues comme partenaire mondial d'intelligence artificielle et œuvreront de concert à la recherche technologique, au développement de produits et à la commercialisation du système ADAS (Advanced Driver Assistance System, soit aide à la conduite automatique), du système de surveillance du comportement au volant (DMS), du poste de pilotage basé sur l'IA, des techniques de conduite automatique et autres, qui reposent sur la 5G / V2X et l'IA.

Kan Yulun, vice-président de Gosuncn Group et PDG de GosuncnWelink et Zhang Hongzhi, directeur général de la division opérationnelle des voitures connectées chez Horizon Robotics ont assisté à la cérémonie de signature où ils ont signé l'accord de collaboration stratégique.

Gosuncn a à son actif plus de dix ans d'expérience dans les applications embarquées sur les véhicules sur le marché des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et a fourni des connexions de communication sûres et fiables à des millions de véhicules en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Malaisie et dans d'autres pays. Les produits de diagnostic embarqué (OBD) 4G de Gosuncn ont fait l'objet de tests de compatibilité sur plus de 9 000 modèles de véhicules et se sont classés au premier rang en termes d'expédition à l'échelle mondiale ; un de ses produits OBU (unité embarquée) a livré plus d'un million de produits ; les produits T-box pour OEM sont appliqués à des dizaines de modèles de véhicules fabriqués en série ; un plan de fabrication de véhicules en série 5G+ C-V2X a été publié conjointement avec Geely, Qualcomm, etc.

La technologie d'IA d'Horizon Robotics a été largement utilisée dans la conduite intelligente, la sécurité et d'autres secteurs. Horizon Robotics peut fournir des puces IA de périphérie offrant de très grandes performances en termes de coût, une consommation d'énergie extrêmement efficace, une chaîne d'outils ouverte, des modèles d'algorithmes puissants et des services de soutien complets.

Dans le domaine de la conduite intelligente, la collaboration entre Gosuncn et Horizon Robotics a été très fructueuse : GM620S, le module intelligent LTE Cat.6 de nouvelle génération de Gosuncn, qui intégrait les algorithmes ADAS et DMS basés sur l'IA d'Horizon Robotics a été appliqué aux dispositifs embarqués sur des véhicules des constructeurs automobiles les plus réputés de Chine. Le GM620S a intégré un processeur très performant, des communications mobiles à grande vitesse, un système d'exploitation intelligent, une architecture de sécurité, des algorithmes basés sur l'IA et des capacités de traitement de codec vidéo HD 4K. Il peut gérer l'entrée vidéo HD multiplex en temps réel ainsi qu'analyser et présenter grâce à une optimisation approfondie de l'architecture sous-jacente pour faire fonctionner l'application dans différents environnements, notamment la sécurité active automobile, le contrôle du comportement du conducteur, l'analyse du comportement au volant, la gestion de la flotte, pour ne citer que cela.

À l'avenir, Gosuncn et Horizon Robotics vont travailler ensemble pour offrir aux clients du monde entier une nouvelle expérience de conduite intelligente.