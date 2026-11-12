Gossamer Bio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gossamer Bio lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7.36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gossamer Bio ein EPS von -16.800 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 189.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch