Gorman-Rupp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gorman-Rupp liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gorman-Rupp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gorman-Rupp einen Umsatz von 172.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch