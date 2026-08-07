Gores legte Quartalsergebnis vor

Gores äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Gores vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 888.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 758.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch