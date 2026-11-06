Gores hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gores hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gores noch ein Gewinn pro Aktie von -0.010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 811.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 843.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch