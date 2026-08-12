GoPro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GoPro hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0.100 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31.26 Prozent auf 104.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 152.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch