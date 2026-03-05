GoPro Reports Narrower Q4 Loss And Higher Revenue

(RTTNews) - GoPro, Inc. [GPRO] on Thursday, reported its fourth-quarter financial results on February 3, 2023.

The company recorded a net loss of $9.10 million, or $0.06 per share, compared to a net loss of $37.19 million, or $0.24 per share, in the same quarter a year earlier. Revenue for the quarter rose slightly to $201.67 million from $200.88 million.

For the full year, GoPro reported a net loss of $93.49 million, or $0.59 per share, compared to a net loss of $432.31 million, or $2.82 per share, in the prior year. Annual revenue declined to $651.54 million from $801.47 million.

GoPro's operating loss for the fourth quarter was $8.24 million, compared to $39.10 million a year earlier.

GPRO is currently trading after hours at $0.99 down $0.01 or 1.00 percent on the Nasdaq.