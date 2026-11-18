GoPro präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.130 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 96.2 Millionen USD, gegenüber 162.9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch