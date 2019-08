GoPro enttäuscht Anleger mit Quartalszahlen - Aktie verliert

Der Actionkameraspezialist GoPro hat am Donnerstagabend die Kennzahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt.

GoPro hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert. Das EPS lag bei minus 0,03 US-Dollar, während Experten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,042 US-Dollar gerechnet hatten. Ein Jahr zuvor wies das Unternehmen noch einen Verlust in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie aus. Umsatzseitig stehen 292,4 Millionen US-Dollar in den Büchern - hier hatten Analysten 301 Millionen US-Dollar erwartet (VJ: 282,7 Millionen US-Dollar).

Die GoPro-Aktie wurde in einer ersten Reaktion am Donnerstag im nachbörslichen Handel von den Anlegern 7,95 Prozent auf 4,63 US-Dollar ins Minus geschickt. Am Freitag stehen die Titel 4,97 Prozent im Minus bei 4,78 US-Dollar.

