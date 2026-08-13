GoPro A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GoPro A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat GoPro A 530.3 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 865.2 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch