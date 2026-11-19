GoPro A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 44.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 494.2 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 887.7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch