Gopala Polyplast vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gopala Polyplast hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 9.24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gopala Polyplast noch ein Gewinn pro Aktie von 4.67 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2.17 Milliarden INR gegenüber 1.98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch