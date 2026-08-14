Gopala Polyplast: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gopala Polyplast stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 17.19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gopala Polyplast 6.70 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.26 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch