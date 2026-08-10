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10.08.2026 06:37:00
Gopal Snacks öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gopal Snacks hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 1.03 INR. Im letzten Jahr hatte Gopal Snacks einen Gewinn von 0.200 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.22 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3.22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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