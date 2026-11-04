Gopal Snacks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gopal Snacks hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.68 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.06 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.62 Milliarden INR – ein Plus von 22.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gopal Snacks 3.76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch