Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9309 0.3%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 4’001 0.0%  Bitcoin 86’025 -3.4%  Dollar 0.8079 0.4%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 23:34:20

Google Pulls AI Tool After Model Fabricates Misconduct Claims Against US Senator

Alphabet A
228.19 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Google (GOOG) removed its open-source AI model Gemma from its public AI Studio after U.S. Senator Marsha Blackburn accused it of inventing false allegations of sexual assault against her.

Blackburn said the model produced fabricated claims and fake news links when asked whether she had ever been accused of rape.

In a letter to CEO Sundar Pichai, she argued the incident reflected political bias and warned that AI-generated defamation poses serious ethical and oversight failures.

Google acknowledged hallucination risks in smaller developer-focused models like Gemma, stating it was never designed for factual queries or general consumer use. The company said non-developers had been testing the tool improperly on the platform.

Gemma remains accessible through Google's API for research and development, but no longer appears on AI Studio as the company works to curb misuse and improve accuracy.

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?