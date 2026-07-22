Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen voraus
|
22.07.2026 22:20:00
Google-Mutter Alphabet steigert Gewinn: Umsatz bleibt hinter Prognosen zurück - Aktie im Plus
Für Anleger der Google-Mutter Alphabet wurde es am Mittwoch nach US-Börsenschluss spannend: Der Techriese hat seine Bücher geöffnet.
Im Berichtsquartal erzielte die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn je Aktie von 5,11 US-Dollar, nach einem EPS von 2,31 US-Dollar im Vorjahresquartal. Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 2,87 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, übertroffen.
Beim Umsatz steigerte Alphabet die Erlöse von 96,54 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 109,90 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld im Durchschnitt mit einem Umsatz von 117,00 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit entwickelte sich der Umsatz schwächer als erwartet.
Die Alphabet-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,54 Prozent im Plus bei 343,75 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
22:33
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18:01
|Ausblick: Alphabet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)