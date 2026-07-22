Google-Mutter Alphabet steigert Gewinn: Umsatz bleibt hinter Prognosen zurück - Aktie im Plus

Der Internetkonzern Alphabet hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger richteten ihren Blick dabei insbesondere auf die Entwicklung von Umsatz und Gewinn sowie auf den Vergleich mit den Erwartungen der Analysten. So fiel die Bilanz aus.

Im Berichtsquartal erzielte die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn je Aktie von 5,11 US-Dollar, nach einem EPS von 2,31 US-Dollar im Vorjahresquartal. Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 2,87 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, übertroffen.

Beim Umsatz steigerte Alphabet die Erlöse von 96,54 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 109,90 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld im Durchschnitt mit einem Umsatz von 117,00 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit entwickelte sich der Umsatz schwächer als erwartet.

Die Alphabet-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,54 Prozent im Plus bei 343,75 US-Dollar.





Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch