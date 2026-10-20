Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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20.10.2026 15:37:00
Google: Grossausfall führt zu Störungen bei Banken und Unternehmen
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20:03
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
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18:00
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
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19.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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16.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Börse aktuell - Live TickerDow fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.