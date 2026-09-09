Discovery Holdings LtdShs Aktie 1003967 / ZAE000022331
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09.09.2026 17:30:00
Google Bets €13 Billion on Finland to Power AI Boom With Nuclear Energy
Discovery Holdings LtdShsAngola's National Oil, Gas and Biofuels Agency, ExxonMobil and its Block 15 partners confirmed a new oil discovery at the Vicango Este-01 well on Wednesday, the deepwater block's 20th find since production began. Some 370 kilometers (230 miles) northwest of Luanda, the well was drilled to 940 meters, encountering 25 meters of high-quality, hydrocarbon-bearing sandstone, according to a joint company statement, as reported by CNBC. Block 15 has produced more than 2.7 billion barrels over 30 years. In a joint statement, ExxonMobil Angola chief executive…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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