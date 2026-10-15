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Musik-Dienst 15.10.2026 11:41:37

Google-Aktie tiefer: YouTube kennzeichnet fortan KI-Musik

Google-Aktie tiefer: YouTube kennzeichnet fortan KI-Musik

Die Video-Plattform YouTube will künftig von Künstlicher Intelligenz erstellte Songs kennzeichnen.

Die Hinweise werden zunächst im Musik-Dienst von YouTube eingeführt und sollen auch auf die Haupt-App ausgeweitet werden, wie die Google-Tochter ankündigte.

Die Nutzer werden dabei darauf aufmerksam gemacht, dass ein Titel mit KI verändert oder komplett mit Hilfe der Technologie erstellt wurde.

YouTube folgt damit dem Vorgehen der Musikstreaming-Rivalen Spotify und Apple. Alle haben dabei allerdings etwas unterschiedliche Ansätze. Die Google-Plattform werde auf Informationen von Musikpartnern sowie eigene Erkennungs-Technologie zurückgreifen, um Songs mit einem erheblichen KI-Anteil zu identifizieren, hiess es.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify unterdessen führte im August die Kennzeichnung von Künstler-Profilen als "AI Persona" ein. Dabei können entweder die Menschen hinter der Musik selbst angeben, dass KI im Spiel ist - oder Spotify wird selbst einen Hinweis platzieren, wenn sich in Profilen von Künstlicher Intelligenz generierte Porträts finden.

Apple verlangt von Musikpartnern laut Medienberichten, Songs mit Künstlicher Intelligenz entsprechend zu kennzeichnen, damit dies auch den Nutzern angezeigt werden kann.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Alphabet-Aktie zeitweise 1,39 Prozent schwächer bei 338,89 US-Dollar.

Mountain View (awp/sda/dpa)

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