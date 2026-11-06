Goodyear Tire Rubber präsentierte Quartalsergebnisse

Goodyear Tire Rubber hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 614.93 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5061.670 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Goodyear Tire Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 6’809.23 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6’170.98 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 10.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch