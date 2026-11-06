Goodyear Tire Rubber: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Goodyear Tire Rubber hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodyear Tire Rubber ein EPS von -7.620 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4.54 Milliarden USD, gegenüber 4.65 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch