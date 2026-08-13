Goodyear (Thailand) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Goodyear (Thailand) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.16 THB. Im Vorjahresviertel hatte Goodyear (Thailand) 7.14 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.71 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.52 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.ch