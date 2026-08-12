Goodyear (Thailand) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Goodyear (Thailand) hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.16 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7.14 THB erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.52 Milliarden THB – eine Minderung von 11.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.71 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch