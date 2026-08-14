Goodyear India präsentierte Quartalsergebnisse

Goodyear India hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.82 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.12 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 7.74 Milliarden INR gegenüber 6.56 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch