GoodRx a Aktie 56879594 / US38246G1085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 05:06:05
GoodRx Holdings, Inc. Q2 Profit Falls
(RTTNews) - GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $8.54 million, or $0.02 per share. This compares with $12.84 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, GoodRx Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $26.78 million or $0.08 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.3% to $200.41 million from $203.07 million last year.
GoodRx Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.54 Mln. vs. $12.84 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.04 last year. -Revenue: $200.41 Mln vs. $203.07 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 790 M To $ 805 M
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A-
|
04.08.26
|Ausblick: GoodRx A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: GoodRx A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: GoodRx A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26