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06.08.2026 05:06:05

GoodRx Holdings, Inc. Q2 Profit Falls

GoodRx a
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(RTTNews) - GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) announced earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $8.54 million, or $0.02 per share. This compares with $12.84 million, or $0.04 per share, last year.

Excluding items, GoodRx Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $26.78 million or $0.08 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.3% to $200.41 million from $203.07 million last year.

GoodRx Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.54 Mln. vs. $12.84 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.04 last year. -Revenue: $200.41 Mln vs. $203.07 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 790 M To $ 805 M

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