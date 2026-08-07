GoodRx A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GoodRx A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 200.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 203.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch