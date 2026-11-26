GoodRx A hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoodRx A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 196.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch