Goodricke Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Goodricke Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 21.56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodricke Group 20.15 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch