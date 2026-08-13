Goodricke Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Goodricke Group hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18.92 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.48 INR je Aktie in den Büchern standen.

Goodricke Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.11 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.75 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch