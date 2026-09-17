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17.09.2026 06:37:00
Goodheart-Willcox stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Goodheart-Willcox präsentierte am 15.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10.44 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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